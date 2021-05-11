11 Mayıs 2021 Salı, 12:53

Avrupa’nın en kalabalık şehirleri belli oldu. Statista verilerinden elde edilen bilgilere göre, İstanbul’un 16 milyona yaklaşan nüfusu ile ilk sıraya yerleştiği belirtildi. Listenin ikinci sırasında ise Moskova (Rusya) yer alırken, üçüncü sırada Paris (Fransa), dördüncü sırada Londra (İngiltere) beşinci sırada ise Madrid’in (İspanya) bulunduğu kaydedildi.

İlk 20’de yer alan şehirlere bakıldığında ise en fazla İngiltere’deki şehirlerin yer alması dikkat çekti. Böylelikle 14’üncü sırada Manchester,15’de Birmingham 20’de ise Leeds’in yer aldığı görüldü.

Statista'nın verilerinde, İstanbul'un en çok turisti ağırlaması, yabancıların ev alma konusunda tercih noktası olması ve iş ağının geniş olması dikkat çekti. Bunun yanı sıra trafik yoğunluğu ve hayat pahalılığı veri sonuçlarında da öne çıktı.

2020 yılında yayımlanan başka bir raporda ise İstanbul, 14’üncü sırada yer alarak, Türkiye’yi dünyanın en kalabalık şehirleri arasında yer almıştı.