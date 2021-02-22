Sahra'daki çöl tozları Avrupa’ya ulaşıp Türkiye’ye kuzeyden inecek

22 Şubat 2021 Pazartesi, 08:25

Meteoroloji ile yakından ilgilenen Oğuz Aydın, Twitter hesabından son hava tahminlerini paylaştı. Kuzey Afrika’daki Sahra Çölü’nden kalkan toz bulutu Avrupa’da kar olarak yere inmiş ve bazı Avrupa ülkelerine turuncu renkli kar yağmıştı. Söz konusu yaşananlar ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden olmuştu.

Hava tahminlerini sosyal medya hesaplarından paylaşan Oğuz Aydın, Sahra Çölü’nden İspanya ve Fransa’ya ulaşan çöl tozları hafta içi kutuplara kadar çıkıp oradan ise Doğu Avrupa’ya yönelip en son Türkiye’yi ziyaret edeceğini belirtti.

Aydın sözlerini devamında, “Yanlış duymadınız Sahra’dan kalkan tozlar ülkemize kuzeyden inecek” dedi.