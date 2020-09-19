Avşa Adası açıklarında erkek cesedi bulundu

Balıkesir’e bağlı Avşa Adası açıklarında, denizin üzerinde yüzen bir erkek cesedi bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin incelemesi sonrası ceset, kıyıya çıkarıldı.

DHA
19 Eylül 2020 Cumartesi, 11:44
Avşa Adası açıklarında erkek cesedi bulundu
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Balıkesir’deki Marmara Adalar Belediyesi’ne bağlı Avşa Adası açıklarında belediye ekipleri, saat 10.30 sıralarında hareketsiz halde dalgaların sürüklediği bir erkeğe rastladı.

Ekipler konuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Avşa Adası açıklarına gelen ekipler, yaptıkları incelemede kimliği henüz belirlenemeyen kişinin, hayatını kaybettiğini belirledi. Deniz açıklarından alınan erkek cesedi, ekiplerce kıyıya çekildi.
Cesedin kime ait olduğunu belirlemek için ekipler çalışma başlattı.



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