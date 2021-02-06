Avukat Çakmak’tan SADAT’a suç duyurusu

06 Şubat 2021 Cumartesi, 11:49

Çakmak, gazetemizin “SADAT’tan gladyo eğitimi” ve “Suikast eğitimi veren SADAT’tan yeni açıklama: Gayri nizami harp eğitimi verebiliriz” başlıklarıyla gündeme getirdiği SADAT hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusnda bulundu.

Çakmak savcılığa ilettiği dilekçede, Tanrıverdi’nin kurduğu güvenlik şirketinin resmi sitesinden yaptığı duyuruda, suikast ve gayri nizami harp eğitimi verdiğini belirtti.

Çakmak, şirketin amacını “İslam ülkeleri arasında savunma işbirliği ortamı oluşturmak” olarak ilan ettiğine dikkat çekti.

Tanrıverdi’nin eski Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olduğunu ve İslâm Birliği’nin Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Mehdi gelecek. Ortamı buna göre hazırlamalıyız” dediğini anımsatan Çakmak, Tanrıverdi hakkında şikâyetçi olduğunu söyledi. Buna karşılık Tanrıverdi’nin sözleri nedeniyle soruşturma açılmasına gerek görülmediği kararı alındığını belirten Çakmak, “İşlendiğini iddia ettiğimiz suçunun yaptırımsız kalmasından cesaret alan şikâyetli, 2021 yılının Ocak ayında yeniden aynı suçları işleyerek kamuoyunun önüne çıkmış bulunmaktadır” dedi.

‘ŞİRKET DEĞİL SUÇ ÖRGÜTÜ’

“Şikâyetli amaçlarını gerçekleştirmek için kanuna karşı hilenin tüm ustalık ve inceliklerini kullanarak SADAT adı altında bir şirket kurmuştur” diyen Çakmak, “Bu şirket bir A.Ş değil, yasa dışı bir suç örgütüdür. Şirket kisvesiyle kurulmuş ve sunulmuştur” ifadelerini kullandı.

Şirketin Türk Ticaret Kanunu’na aykırı olduğunu belirten Çakmak, “Kanuna göre, Anonim Şirket kanunen yasak olmayan her türlü iktisadi amaç ve konular için kurulabilir. Anonim şirketlerin unvanında, şirketin iştigal mevzu ile ilgili bir kelimenin kayıtlı olması gerekir ki böyle bir kayıt yoktur. SADAT, ‘Peygamber soyundan gelenler, şehitler’ anlamında bir kelimedir. Böyle bir şirket kurulamaz” dedi. SADAT’ın Anayasa’nın birçok hükmüne aykırı olduğunu aktaran Çakmak, güvenlik sorumluluğunun SADAT’ta değil Anayasa’ya bağlı olarak kurulan Milli Güvenlik Kurulu’na ait olduğunu belirtti.

Ayrıca Anayasa’ya göre eğemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu belirten Çakmak, “Türk milleti egemenliğini Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması hiçbir kişiye zümreye veya sınıfa bırakılamaz” ifadelerini kullandı.

'EĞİTİM DEVLET GÖZETİMİNDE YAPILIR’

Dilekçesinde hiçbir kişi ve kuruluşun kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamayacağını belirten Çakmak, “Eğitim ve öğretim Atatürk ilke ve inklapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetimi ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açamaz. Söz konusu örgütlenme bütün bu Anayasa hükümlerine aykırıdır” dedi. Çakmak, SADAT hakkında, “Anayasayı ortadan kaldırmaya çalışmak” “yasa dışı örgüt kurmak” ve “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçlarından işlem yapılmasını istedi.