Avukat Orak: 'Ev sahibi kafasına göre kiracıyı çıkaramaz'

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 00:00

Son aylarda kiraların artmasıyla eski kiracılarını çıkarıp yerine aynı evi iki katı fiyatına kiralamaya başlayan ev sahiplerinin sayısı arttı. Ancak ev sahibinin sözleşme süresi dolmadan evi tahliye edebilmesi kolay değil. Bunun için haklı nedenleri olması gerekiyor. Avukat Mahir Orak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

3 YOLU VAR

Kontrat süresi dolmadan kiracının tahliye edilemeyeceğini belirten Avukat Mahir Orak, “Sözleşme bitmeden kiracının çıkarılması söz konusu olamaz. Ev sahibinin bunu yapabilmesi için haklı nedenleri olmalı. Bu nedenler başında kira borcunu ödemediği için temerrüde düşürülmesi ve sonrasında tahliye davası açılması geliyor. Kiracıya noterden ödeme için ihtar gönderilip 30 gün süre verilmek zorunda. Bu süre geçtikten sonra hâlâ ödeme yoksa tahliye davası veya icra takibi yoluyla yapılacak olan takip neticesinde icra mahkemesinden tahliye talep edilebilir. Ayrıca ev sahibinin izni olmadan konutta ciddi bir değişiklik yapılması gibi sözleşmeye esaslı bir aykırılık olunması durumunda kiracı tahliye edilebilir. Bir diğer yol ise esaslı tadilat, tamirat ve yıkım varsa kiracı tahliye edilebilir. Fakat bu durumun sonrasında kiracının yeniden davet edilmesi zorunlu. Eğer davet edilmezse kiracıya 1 yıllık kira bedeli ile taşınma bedeli ödenmesi gerekir” dedi.

30 GÜN SÜRE VERECEK

Orak’ın verdiği bilgilere göre kiracılar, komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlü. Bu yükümlüğe uymaması durumunda da ev sahibi en az 30 gün süre vererek, sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunabilir. Sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının ev sahibi ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında ev sahibi, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

EĞER EV SATILIRSA...

Ayrıca evin bir başkasına satılması durumunda da kiracının 6 ay süresi bulunduğunu belirten Orak şunları söyledi:

"Kiracı içerdeyken taşınmazın satılması halinde yeni mal sahibi kiracıya 1 ay içinde ihtar göndererek tahliye talep edebilir. Bu durumda satın alma tarihinden itibaren 6'ncı ayın sonuna kadar kiracı içerde kalmaya devam eder. 6'ncı ayın sonunda çıkmazsa tahliye davası açılabilir. Eski mal sahibi ile yapılan kira sözleşmesinin sonunda da direkt dava açarak tahliye talep edilebilir."