Kira artış oranı oyunlarına dikkat
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2 aylık Tüketici Fiyat Endeksini (TÜFE) yüzde 14,55 olarak açıklandı. Kira artışları bu oranda yapılmak zorunda ancak ev sahipleri kuralı aşabilmek için çeşitli yollar deniyor.
TÜFE’de geçtiğimiz 2 ayın oranı yüzde 14,55 olarak belirlendi. Yasal kira artış oranı da kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor. Bu orana bakıldığında ev sahipleri kiracılarına sadece bu oranda zam yapabilecek.
Ancak TÜFE’ye göre olan artışı aşabilmek için ev sahipleri çeşitli yollar deniyor. Kiralarda yaşanan artış hakkında bilgi veren (TÜGEM) Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Denizli İl Başkanı Volkan Yiğit, ev sahiplerinin kiracısını çıkartarak, alması gereken paranın 2 katına yeniden kiraya verdiğine dikkat çekerek, kiracıları koruyan yasaların olduğunu vurguladı.
'ANCAK YARISI YAPILABİLDİ'
Yiğit, “Pandemi dönemi inşaat sektörünü de derinden etkiledi. Normalde yapılması gereken konut sayısının ancak yarısı yapılabildi. Ayrıca faizlerin yükselmesi hem konut arzını hem de konut satışlarını geriletti. Bunların yanı sıra normalleşmeyle evlilik sezonunun açılması, taşınmaların başlaması gibi etkenler kira artışlarını tetikledi. Gayrimenkulde yaşanan bu durumu fırsat bilen bazı ev sahipleri eski kiracılarını çıkarıp yerine aynı evi iki katı fiyatına kiralamaya başladı” dedi.
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