Avukata ‘Gözaltına alınanların yakınları neden ilk sizi arıyor’ diye sordular

21 Temmuz 2020 Salı, 02:00

Gaziantep’te PKK/KCK örgütlenmesine yönelik geçen günlerde düzenlenen operasyonda 31 şüpheliden CHP belediye meclis üyeleri avukat Adnan Erol ve Hurşit Besle’nin de aralarında olduğu 9 kişi tutuklandı. Avukat Erol’un tutuklanmasına gerekçe olarak gözaltına alınan müvekkilinin ailesi ile yaptığı bir telefon görüşmesi ve Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) yaptığı bir toplantıya katılması gösterildi. Erol’a sorgusunda cezaevinde müvekkilleriyle yaptığı görüşmelerin yanı sıra “Gözaltına alınan şahısların yakınları neden ilk sizi aramaktadır” sorusu yöneltildi.

Erol’un avukatı Cem Güney, müvekkilinin kendi müvekkilleriyle yaptığı telefon görüşmelerinin dinlenildiğini belirtti. Tutuklama gerekçeleri arasında bulunan DTK toplantısına müvekkilinin katılmadığını söylediğini belirten Güney, “Müvekkilim Gaziantep’te bilinen bir avukat ve insan hakları savunucusudur. Ana muhalefet partisini güçlendirmek için HDP’den CHP’ye geçmişti. CHP’ye ve avukatlara gözdağı vermek isteniyor” diye konuştu.

‘RAHATSIZ OLDULAR’

Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde avukatı aracılığıyla gazetemize görüş veren Erol, mesleki faaliyetlerini yerine getirirken tutuklandığını dile getirerek şunları söyledi: “Bu dosyada tutuklu bulunan müvekkillerimin yanına kondum. Bununla hem müvekkillerimi avukatsız bırakmaya çalıştılar hem de benim avukatlık mesleğimi icra etmemi engellediler. Hem Gaziantep hem de tüm Türkiye’de ana muhalefetin ve demokratik ittifakın güç kazanması ne yazık ki bazı çevreleri rahatsız etmiştir. Bunun sonucunda da tutuklanmam istenmiştir. Demokratik muhalefeti güçlendirmeye her zaman devam edeceğiz.”

Avukat Adnan Erol’un tutuklanmasını “savunmaya saldırı” olarak değerlendiren gösteren barolar ve avukatlar “#SavunmayaÖzgürlük” ve “#AvAdnanErolSerbestBırakılsın” başlıklarıyla sosyal medyada kampanya başlattı.

