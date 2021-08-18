Avustralya Başbakanı'ndan 'Afganistan'da tahliye' açıklaması

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 10:29

Morrison, başkent Canberra’da düzenlediği basın toplantısında, Afganistan’ın başkenti Kabil'deki havaalanından başlayan tahliyelerle ilgili açıklamada bulundu.

Afganistan’daki Avustralya vatandaşlarının yanı sıra birlikleriyle çalışan Afganların tahliyesine başlandığını duyuran Morrison, Avustralya Hava Kuvvetlerine bağlı ilk uçağın 26 yolcusuyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir askeri üsse indiğini söyledi.

Morrison, yolcular arasında Avustralya vatandaşları ve Avustralya vizesine sahip Afganların bulunduğunu belirterek, "Bu basit bir süreç değil. Mümkün olduğu kadar çok insanı, mümkün olduğu kadar çabuk ve güvenli bir şekilde dışarı çıkaracağız" dedi.

'ACİLEN HAREKET EDİYORUZ'

Afganistan’da birlikte çalıştıkları Afganların hepsine yardım edemeyeceklerini yineleyen Morrison, "Bu konuda çok, çok net olmalıyız. Tüm makul önlemleri alıyoruz ve bu stresli koşullarda gerçek ihtiyacı karşılamak için acilen hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Avustralya, Afganistan’daki Birlemiş Milletlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında görev yapan, aileleriyle birlikte yaklaşık 200 vatandaşını ve askeri birliklerine yardımcı olan 400 civarındaki Afgan'ı tahliye etmek için 2 askeri uçak ve 250 asker göndermişti.

Tahliye operasyonunun başlamasıyla birlikte, askeri uçaklarla Dubai’ye aktarılan söz konusu kişiler oradan da Avustralya’ya götürülecek.