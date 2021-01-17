Avustralya Sağlık Bakanı, Norveç ve Pfizer’den daha fazla bilgi istedi
Avustralya Sağlık Bakanı Avusturalya Sağlık Bakanı Greg Hunt, Norveç’te aşı uygulaması sonrasında 23 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle daha fazla bilgi edinmek için çalışmalara başladıklarını duyurdu.
Norveç basınında yer alan haberlere göre, Biontech/Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının uygulanmasının ardından 6 yaşlı kişinin hayatının kaybetmesiyle sayının 29’a yükseldi. Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, aşı uygulaması riskleri ile ilgili yayınlanan Norveç raporunun ardından, Tedavi Edici Ürünler İdaresi'nden (TGA) Pfizer aşısı hakkında hem üretici firmadan hem de Norveç hükümetinden daha fazla bilgi edinilmesini istedi.
BİLGİ EDİNMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ
TGA tarafından yapılan açıklamayla Norveç hükümetiyle, aşının risklerini araştırmak için Pfizer ve Avrupa İlaç Ajansı ile çalıştıklarını doğruladı. Melbourne'da bu sabah saatlerinde konuşan Hunt, ‘Norveç Dışişleri Bakanı ile temas halindeyiz ayrıca, Dışişleri’nden Marise Payne ise Norveç hükümetinden doğrudan bilgi alma konusunda görevlendirildi’ dedi. TGA açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“TGA bir düzenleme kararı vermeden önce, aşının geliştiricisi Pfizer tarafından sağlanan tüm bilimsel ve klinik bilgilerin yanı sıra diğer mevcut kanıtları da değerlendiriyor.”
Norveç İlaç Dairesi ise hayatını kaybeden hastaların 75 yaş ve üstü olduğunu belirtti. Çoğu insanda aşının yan etkisi olarak mide bulantısı ve kusma, ateş, bölgesel reaksiyonlar ve altta yatan hastalıkların kötüleşmesinin görüldüğünü açıkladı.
Kaynak: Theaustralian
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