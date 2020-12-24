Avustralya’da 120 yıllık çikolata bulundu

Avustralya Ulusal Kütüphanesi'nde 120 yıllık çikolata bulundu.

DHA
24 Aralık 2020 Perşembe, 14:01
Avustralya’da 120 yıllık çikolata bulundu
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Avustralya Ulusal Kütüphanesi çalışanları, A.B. Banjo Peterson adlı şaire ait kişisel eşyalar arasında teneke kutusu içinde 120 yıllık çikolata buldu.

Yetkililer tarafından dün yapılan açıklamada çikolatanın, yaklaşık 120 yıl önce İngiltere Kraliçesi Victoria zamanından kaldığı ve çok iyi korunduğu açıklandı. 


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