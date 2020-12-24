Avustralya’da 120 yıllık çikolata bulundu
Avustralya Ulusal Kütüphanesi'nde 120 yıllık çikolata bulundu.
Avustralya Ulusal Kütüphanesi çalışanları, A.B. Banjo Peterson adlı şaire ait kişisel eşyalar arasında teneke kutusu içinde 120 yıllık çikolata buldu.
Yetkililer tarafından dün yapılan açıklamada çikolatanın, yaklaşık 120 yıl önce İngiltere Kraliçesi Victoria zamanından kaldığı ve çok iyi korunduğu açıklandı.
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