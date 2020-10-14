Avusturya Başbakanı’ndan Oruç Reis ve Kapalı Maraş için yaptırım tehdidi

14 Ekim 2020 Çarşamba, 13:12

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim Doğu Akdeniz’de sürerken Oruç Reis gemisinin tekrar gönderilmesine ilişkin Almanya’nın ardından Avusturalya’dan da Ankara'ya sert açıklamalar yönlendirildi.

Kurz resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Oruç Reis gemisinin Yunanistan karasularında yaptığı keşif faaliyetlerini ve ‘Kapalı Maraş’ın açılmasını kınıyorum. Her iki adım da uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor. Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse Avrupa Birliği’nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalır” ifadelerini kullandı.

Kurz, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yürütülen müzakere sürecine de değindi. Avusturya Başbakanı paylaşımına, “Türkiye'nin AB ile üyelik müzakereleri durdurulmalı” ifadelerini ekledi.