Avusturya Başbakanı’ndan Oruç Reis ve Kapalı Maraş için yaptırım tehdidi
Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’e yeniden gönderilmesi ve Kapalı Maraş’ın açılması üzerine Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, “Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse AB yaptırımlarıyla yüzleşir” dedi.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim Doğu Akdeniz’de sürerken Oruç Reis gemisinin tekrar gönderilmesine ilişkin Almanya’nın ardından Avusturalya’dan da Ankara'ya sert açıklamalar yönlendirildi.
Kurz resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Oruç Reis gemisinin Yunanistan karasularında yaptığı keşif faaliyetlerini ve ‘Kapalı Maraş’ın açılmasını kınıyorum. Her iki adım da uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor. Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse Avrupa Birliği’nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalır” ifadelerini kullandı.
Kurz, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yürütülen müzakere sürecine de değindi. Avusturya Başbakanı paylaşımına, “Türkiye'nin AB ile üyelik müzakereleri durdurulmalı” ifadelerini ekledi.
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