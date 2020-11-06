Avusturya, saldırıyı gerçekleştiren teröristin gittiği camiyi kapattı

06 Kasım 2020 Cuma, 20:20

İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Uyum Bakanı Susanne Raab ve Viyana Emniyet Müdürü Gerhard Prüstl, düzenlenen ortak basın toplantısında, terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uyum Bakanı Susanne Raab, terörizmin amacının toplumları ayrıştırmak olduğunu, özellikle Avusturya’da Müslüman ve Müslüman olmayanlar arasında gerginlik oluşturarak, nefretin ortaya çıkmasını amaçladığını söyledi.

Raab, terör saldırısını düzenleyen kişinin şartlı tahliyesinin ardından Viyana’da biri cami diğeri dernek iki kuruluşu sıklıkla ziyaret ettiğini, bu derneklerle yakın ilişki içinde olduğunu ileri sürdü.

Avusturya istihbaratının söz konusu dernek ve camiye yönelik değerlendirmelerini de paylaşan Raab, her iki yapının bireylerin radikalleşme sürecine katkı sağladığının tespit edildiğini dile getirdi.

CAMİ VE DERNEĞE KAPATMA

Raab, Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) Başkanı Umit Vural’la görüşerek, söz konusu caminin yasal statüsünün kaldırılması ve faaliyetlerine son verilmesi için gerekli yasal adımların atıldığını dile getirdi.

Caminin yanı sıra kapatma kararı alanın derneğinde faaliyetlerine son verilmesi için İçişleri Bakanlığının hukuki süreci başlattığını bildiren Raab, radikalizm ve aşırıcılığa karşı mücadele yürütüldüğünü İslam ve Müslümanların hedef alınmadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer de terör saldırganına ilişkin yürütülen soruşturma hakkında bilgi paylaştı.

İSVİÇRE VE ALMANYA'DA SORUŞTURMA

Nehammer, yurt içinde yürütülen çalışmaların yanı sıra yurt dışında da teröristin bağlantılarının araştırıldığını, bu çerçevede İsviçre’de iki kişinin gözaltına alındığını Almanya’da ise 4 evde arama yapıldığını söyledi.

Bu arada teröriste ilişkin yapılan soruşturma kapsamında olay öncesinde istihbarat biriminde zaaf yaşandığını belirten Nehammer, "Terörle mücadelenin yürütüldüğü Viyana Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Biriminde açık bir şekilde, bize göre tolerans gösterilemeyecek hatalar yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Viyana Emniyet Müdürü Gerhard Prüstl de saldırganın geçen temmuzda Almanya istihbaratı tarafından takip edilen radikal kişilerle Viyana’da görüştüğünün, bu durumun Alman istihbaratı tarafından Viyana istihbarat birimine iletildiğinin ortaya çıktığını söyledi.

Prüstl, saldırganın aynı tarihlerde Slovakya’dan uzun namlulu silah için mermi alma girişimde bulunduğunun da istihbarat biriminin bilgisi dahilinde olduğunu hatırlatarak, bu iki veri doğrultusunda saldırganın ne tür bir tehlike oluşturabileceğinin anlaşılması açısından çok daha farklı bir sonucun çıkartılması gerektiğini dile getirdi.

Ayrıca bu bilgiler doğrultusunda saldırgana yönelik farklı adımlar atılması gerektiğini ancak bunun yapılmadığını belirten Prüstl, Viyana istihbarat biriminde konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

AVUSTURYA İSLAM CEMAATİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Avusturya İslam Cemaati, cami kapatılmasına ilişkin basına yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı olan bir caminin İslami değerler başta olmak üzere, anayasa ve İslam Yasasına aykırı hareket ettiğine ilişkin bilgilendirmenin geldiğini, bu doğrultuda İGGÖ’nün caminin yasal statüsünü kaldırdığını, durumu Başbakanlığa Bağlı Din İşleri Dairesine bildirdiğini kaydetti.

Açıklamada, "Din özgürlüğü ülkemizde yüksek bir değerdir, bunun kötüye kullanılmasını önlemek zorundayız ve önlemeye de devam edeceğiz. Bu doğrultuda gerekli makamlarla görüşerek, caminin kapatılması talimatını verdik." ifadesine yer verildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da hafta başı gerçekleşen terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmiş, saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirilmişti.