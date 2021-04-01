Avusturya St. Pölten Cemevi icradan kurtarıldı

01 Nisan 2021 Perşembe, 12:25

Avrupa'nın ilk resmi cemevi Avusturya St. Pölten Cemevi'nin borçları sebebiyle satışa çıkartıldı. Cemevi, borçlarının ödenmemesi halinde 10 Mart 2021 Çarşamba günü saat 09:00'da St. Pölten Adliyesi'nde açık artırma ile satılacaktı.

Bunun için açık artırma ilanı devletin resmi internet sitesinde bile yayımlanmıştı.

Satışa neden olan borç, 2001 yılında 11 bin metrekare arazi üzerine kurulan cemevinin arsası ve inşaatı için o dönemde alınan banka kredisinin geri ödemesinde yaşanan aksaklıklardan kaynaklanıyordu.

Satış kararının ardından Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'nun (AABK) parçası olan ve cemevinin eski yönetiminin bağlı olduğu Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu'ndan (AABF) cemevi yönetimine tepki açıklamaları gelmişti.

Buna karşılık Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu'na bağlı mevcut yönetimden de karşı tarafa cevap gelmiş, her iki tarafta oluşan borçtan ve bunun ödenememesinden dolayı birbirlerini eleştirmişti. Yaşanan durum, "Alevilik İslam içinde mi yoksa ayrı bağımsız bir inanç mı" tartışmasına da yol açmıştı. Karşılıklı eleştirilere karşın Avusturya'daki Aleviler, cemevinin açık artırmayla satılmasının önüne geçmek için büyük bir kampanya başlatmıştı.

BORCUN 400 BİN EUROSU ÖDENDİ

Independet Türkçe'den Ali Kemal Erdem, bu kampanyanın sonucunu ve satışın olup olmadığını öğrenmek için Cemevi Başkanı ve Dedesi Mehmet Mercan'ı aradı.

Mercan, yapılan girişimler sonunda 10 Mart tarihli satışın iptal edildiğini ancak sorunun tam olarak halen çözülemediğini, bankanın kendilerine eylül ayına kadar süre tanıdığını söyledi.

BİR BANKA İLE KREDİ KONUSUNDA İLERLEME KAYDEDİLDİ

Şu ana kadar 1 milyon 600 bin euroluk borcun 400 bin eurosunun toplanan paralarla ödendiğini söyleyen Mercan, "Bir banka ile anlaştık. Banka bize Alevi inanç topluluğu olarak kredi vermeyi kabul etti. Yüzde 1 gibi çok uygun şartlar önerdi. Borçlu olduğumuz bankada bu konuda bize karşı elinden gelen kolaylığı gösteriyor" diye konuştu.

CEMEVİNİN SATILMA KARARI AVUSTURYA KAMUOYUNDA DA SES GETİRDİ

Bu arada yapılan kampanya ve cemevinin icradan satışa çıkarılma kararı, Avusturya'da ses getirdi.

Pek çok kanaat önderinin de cemevinin satılmaması yönünde çağrılarda bulunduğu belirtildi.

"KİLİSE YETKİLİLERİ DEVREYE GİRDİ, CAMİ BAŞKANI DESTEK İÇİN ARADI"

Mercan, şu ana kadar mevcut paranın toplanarak bankanın satış kararını iptal etmesinde en büyük desteği Avusturya Alevi İnanç Toplumu Başkanı Yüksel Bilgin ve ekibi ile Almanya'dan Uluslararası Alevi Araştırma ve Eğitim Vakfı Başkanı Vedat Özer ve ekibinden aldıklarını kaydetti.

Mercan bu süreçte başka inanç gruplarından da destek gördüklerini söyleyerek bunları şöyle anlattı:

"St. Pölten Dom Kilisesi Başkanı ve inanç önderinin sekreteri, banka yetkilileri ile görüşerek bir ibadethanenin satılmasının doğru olmadığını, kararın iptal edilmesini rica ettiler. Yine bir caminin başkanı bizi arayarak yapabilecekleri bir şey olup olmadığını sordu. Biz de kendilerine teşekkür ederek sorunu çözmeye çalıştığımızı söyledik. Benim Sünni arkadaşlarımdan bağış yapanlar oldu."

75 YAŞINDAKİ AVUSTURYALI KADINDAN DUYGULANDIRAN DESTEK

Mercan'ın verdiği bilgine göre bu süreçte kendisini "şaşırtan" ve "duygulandıran" desteklerden biri de olan 75 yaşındaki Avusturyalı bir kadından geldi.

Mercan, olanı biteni medyadan öğrenen Avusturyalı kadının cemevine gelerek, bir ibadethanenin borçları nedeniyle satılmasına karşı olduğunu söyleyerek, 100 Euro bağışladığını belirtti.

KAMPANYA SÜRÜYOR, EYLÜLE KADAR ÇÖZÜM BULUNMAYA ÇALIŞILACAK

Kampanyanın sürdüğünü belirten Mercan, ayrıca eylüle kadar cemevi üzerinde hak sahibi olan şirketin hisselerinin devralınarak derneğe teslimine çalışılacağı ve bankanın sağladığı kolaylık ile sorunun çözümü için gayret edileceğini kaydetti.