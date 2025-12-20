Son Dakika... Balıkesir'e İHA düştü

Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi’nde bir insansız hava aracı (İHA) boş bir araziye düştü. Bölgede çalışan çiftçiler tarafından bulunan İHA, güvenlik güçlerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, henüz kime ait olduğu belirlenemeyen İHA’nın düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak İHA üzerinde inceleme yaptı. Rus menşeli olup olmadığı henüz netleşmeyen insansız hava aracı, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere Ankara’ya gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

2 İHA DÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Çankırı ilçesi ve Kocaeli'nin İzmit ilçesine iki İHA düşmüştü.

Kocaeli'nin İzmit'e bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesi'ndeki araziye İnsansız bir hava aracı düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İçişleri Bakanlığı, insansız hava aracının Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğunu açıkladı.

Daha öncesinde ise Türk hava sahasına yaklaşan bir insansız hava aracı (İHA), F-16’lar tarafından Çankırı yakınlarında düşürülmüştü.