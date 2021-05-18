Avusturya’dan gerginliği artıracak adım: Türkiye’nin Viyana Büyükelçisini çağırdı

18 Mayıs 2021 Salı, 16:07

Avusturya, geçtiğimiz günlerde başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı binasına İsrail bayrağı çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün yaptığı açıklamada, “Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini telin ediyorum. İsrail'in Kudüs'te ve Gazze'de yaptıklarına destek veren diğer ülkeler de tarihe, insanlığa karşı işledikleri bu suçun karasıyla anılacaklardır” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın açıklamasının ardından Avusturya Federal Avrupa ve Uluslararası İşler Bakanlığı, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avusturya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını belirtti.

Sputniknews’te yer alan habere göre bakanlık, "Türkiye büyükelçisi Avusturya'nın tutumunu net bir şekilde iletmek Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını" söyledi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ise demecinde "Ateşe körükle gitmek yerine, Türkiye'yi acilen gerilimin azalmasına katkıda bulunmaya çağırıyoruz" dedi.

DEVLET BİNALARINDAN KALDIRILDI

AA'da yer alan habere göre ise başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı binalarında yer verilen İsrail bayrakları, bugün herhangi bir açıklama yapılmadan indirildi. Başbakan Kurz, Twitter'dan 14 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail ile dayanışma amacıyla bu ülkenin bayrağının Başbakanlık binasına çekildiğini duyurmuştu.