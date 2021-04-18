Ayaklarını kapatmayı unutunca yakayı ele verdi
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde polis ekipleri tarafından, sokağa çıkma kısıtlaması saatinde bir kahvehaneye düzenlenen kumar operasyonunda 18 kişi suçüstü yakalandı. Ceza yemek istemeyen bir vatandaş ise sandalyenin arkasına saklanarak, üzerini örtüyle kapattı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir kahvehanenin sokağa kısıtlaması saatinde açık olduğu ve içerisinde kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen kahvehaneye baskın yapıldı. Ekipler tarafından kahvehanede yapılan kontrollerde 18 kişinin, sokağa çıkma kısıtlaması saatinde açık olan kahvehanede kumar oynadıkları belirlendi. Ekipler tarafından kahvehane sahibi ve kahvehanede bulunan şahıslar hakkında idari işlem yapıldı.
CEZA YEMEMEK İÇİN SAKLANDIĞI YER ŞAŞIRTTI
Polis ekipleri tarafından kahvehanede yapılan aramalar sırasında, bir polis memuru, duvar dibinde duran ve üzerinde seccade ve örtülerin bulunduğu bir sandalyenin altında suçüstü yakalanan şahıslardan birisinin ayaklarını gördü. Daha sonra örtüyü kaldıran polis memuru, vatandaşla karşılaştı.
Video Haberler
- Antalya'da trafikte skandal görüntüler
- İstanbul'da baskın anı! İçerisi böyle görüntülendi
- Trafik kazasında can pazarı! Yaralılar var
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Nihat Hatipoğlu'na 'astral seyahat' sorusu gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Mısra Öz Sel yoğun bakıma alındı
- CHP'nin İstanbul'daki binaları kapatıldı
- Araç sahipleri dikkat: 1 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor!
- Show TV’den ‘Güldür Güldür Show’ kararı
- KKTC’den Ankara’ya tepki
- Erbakan'dan 'kısırlaştırma' iddiası
- İki kumanya arasındaki farkı bulun!
- Koronavirüse yakalandığını duyurdu, 10 saat sonra öldü
- AKP ve MHP oylarında büyük düşüş... İşte son anket
- İşkence görüntülerine tepki