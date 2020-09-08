Ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne ceza
Kadıköy'de yapılan denetimlerde fazladan 11 yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne ceza kesildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamasında "Toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir" demesinin ardından Kadıköy'de de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ve resmi ekipler minibüsler üzerinde denetim yaptı.
Kadıköy D-100 Karayolu'nda denetimler sırasında bir yolcu minibüsü durduruldu. Minibüs şoförünün fazladan 11 yolcu aldığı belirlendi. Araçtaki fazla yolcular minibüsten indirildi.
Enes A. isimli minibüs sürücüsüne ceza kesildi.
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