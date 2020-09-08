Ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne ceza

Kadıköy'de yapılan denetimlerde fazladan 11 yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne ceza kesildi.

DHA
08 Eylül 2020 Salı, 13:01
Ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne ceza
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamasında "Toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir" demesinin ardından Kadıköy'de de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ve resmi ekipler minibüsler üzerinde denetim yaptı.

Kadıköy D-100 Karayolu'nda denetimler sırasında bir yolcu minibüsü durduruldu. Minibüs  şoförünün fazladan 11 yolcu aldığı belirlendi. Araçtaki fazla yolcular minibüsten indirildi.

Enes A. isimli minibüs sürücüsüne ceza kesildi. 



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