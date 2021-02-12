Ayasofya 'baş imamı' Boynukalın hakkında suç duyurusu

12 Şubat 2021 Cuma, 14:50

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Yeni Anayasa" için harekete geçtikleri yönündeki açıklamasının ardından, Ayasofya 'baş imamı' Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyeti’nin değiştirilemez, değiştirilmesi dahi teklif edilemez temel ilkelerinden biri olan laikliğin anayasadan çıkarılması yönünde çağrı yaparak, “1921 ve 24 anayasalarında devletin dini islamdı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün” paylaşımı yapmıştı.

Halkın Kurtuluşu Partisi'nin (HKP) avukatları, söz konusu paylaşımından dolayı Boynukalın hakkında “Anayasa'yı ihlal”, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “kanunlara uymamaya tahrik”, “görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma”, “görevi kötüye kullanmak” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarını işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçeye, Boynukalın’ın 6 şubat ile 10 Şubat tarihleri arasında Twitter’da yaptığı 7 paylaşımını da ekledi.

Boynukalın’ın Anayasayı hedef alan ilgili paylaşımlarının Anayasa’nın 2’inci, 4’üncü ve 24’üncü maddesine aykırı olduğu belirtilen dilekçede, TCK’nın 309. maddesine göre Anayasa'yı ihlal suçunu işlediği aktarıldı. Boynukalın’ın “#AnayasadaİslamOlsun” başlıklı paylaşımlarının ise TCK’nın 216. maddesine göre halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu işlediğinin altı çizildi.

Boynukalın’ın paylaşımları, “Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İmam Hatibi” sıfatıyla yaptığı belirtilen dilekçede, TCK’nın 219. maddesine göre "görev srasında din hizmetlerini kötüye kullanma" ve "TCK’nın 217. maddesine göre kanunlara uymamaya tahrik” suçlarını işlediği iddia edildi. Dilekçede, Kuvayı Milliye karşıtı İskilipli Atıf’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle Boynukalın’ın yaptığı paylaşımların ise TCK’nın 215. maddesine göre "suçu ve suçluyu övme" suçunu işlediği belirtildi.

Öte yandan 'baş imam' Boynukalın, bugün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda yine laikliği hedef aldı.

"İslam'a ve Hz. Peygamber'e düşmanlık eden Fransa vb. devletlerden alınan kanunlar bizim dinimizle ve örfümüzle çelişmektedir. İslam'ı bir bütün olarak anlayıp ona göre yaşamayı istersek Rabbimiz bize her yönüyle İslamî bir hayat nasip edecektir bugün veya yarın. Hayırlı Cumalar"