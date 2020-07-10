Ayasofya kararının ardından ilk tepkiler: Peygamberimiz çevirmiş değildir!
Danıştay, Ayasofya'nın müze olması yönündeki Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Karar ile ilgili AKP'den ilk paylaşım Numan Kurtulmuş'tan gelirken, Danıştay'ın kararına çok sayıda tepki yağdı.
İLK PAYLAŞIM NUMAN KURTULMUŞ'TAN
Danıştay, Ayasofya'nın müze olması yönündeki Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Karar ile ilgili AKP'den ilk paylaşım Numan Kurtulmuş'tan geldi.
Danıştay 10’uncu Dairesi, Ayasofya'yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek, ibadete açılması önündeki engeli kaldırdı.
AKP'li Numan Kurtulmuş kararla ilgili "Zincirler kırıldı Ayasofya açıldı" mesajını paylaştı.
"PEYGAMBERİMİZ ÇEVİRMİŞ DEĞİLDİR"
İlahiyatçı Cemil Kılıç, Ayasofya'nın ibadete açılacak olmasına Twitter üzerinden yaptığı şu paylaşımla tepki gösterdi:
“Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed, Yahudi ya da Hıristiyanlara ait hiçbir mabedi camiye / mescide çevirmiş değildir. Biz Muhammedî yolda yürümeye devam edeceğiz.”
"ŞİMDİ DE ATATÜRK'ÜN İMZALADIĞI KARARNAME İPTAL EDİLDİ"
Tarihçi Sinan Meydan ise şu sözlerle tepkisini dile getirdi:
“Atatürk'ün kurduğu fabrikalar kapatıldı. Atatürk'ün kapattığı tarikat, cemaatler ardına kadar açıldı.Laik eğitim bitirildi. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet fiilen meşrutiyete çevrildi. Şimdi de Atatürk'ün imzaladığı 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi iptal edildi.”
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