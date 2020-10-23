Ayasofya önünde dronlu koronavirüs denetimi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri ile turizm polisi Ayasofya önünde cuma namazı öncesi dron destekli koronavirüs denetimi yaptı.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya önünde dron destekli denetim yapıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile Turizm Şube ekiplerinin ortak yaptığı denetimde maske ve mesafe kuralı hakkında uyarılar yapıldı. İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri havadan, polis ekipleri de yerden vatandaşların maske ve mesafe kuralına uyup uymadıklarını kontrol etti. Drone ile maske ve mesafe kurallarını içeren Türkçe ve İngilizce uyarılar yapıldı.
Maske takmayan, maskeyi yanlış takan ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar drone yardımıyla tespit edilerek uyarılarda bulunuldu.
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