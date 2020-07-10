Ayasofya tartışmalarına UNESCO da dahil oldu

10 Temmuz 2020 Cuma, 08:30

Ayasofya’nın ibadete açılıp açılmayacağı tartışmalarına Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü de (UNESCO) katıldı.

Danıştay’ın kararı öncesinde UNESCO yetkilileri Reuters'e açıklamalarda bulundu. Ayasofya’nın Dünya Kültür Mirası listesinde yer aldığı ve bunun getirdiği bazı yükümlülükler olduğu belirtilen açıklamada,

"Devletler sınırları içerisindeki miras listesindeki mekanların evrensel değerlerine zarar verecek herhangi bir değişiklik yapmamalıdır. Yapılacak değişikliklerin önceden UNESCO’ya bildirilmesi gerekiyor. Gerekli durumlarda Dünya Kültür Mirası Komitesi’nin inceleme yapması söz konusu olabilir." denildi.Yetkililer, konuyla ilgili Türkiye’ye mektup yazarak endişelerini dile getirdiklerini vurgularken, "Türk makamlarına bu mekanın evrensel değerine zarar verebilecek bir karar alınmadan önce diyalog başlatma çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.