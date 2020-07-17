Ayasofya'da program belli oldu! İlk namazı kim kıldıracak?
24 Temmuz günü Ayasofya Camii içinde 500 kişiyle, meydanda ise toplu namaz kılınacak. İlk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak.
Danıştay’ın 2 Temmuz’da gördüğü duruşmanın ardından Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına karar verilmişti.
Resmen cami olan ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilen Ayasoyfa’da 86 yıl sonra cemaatle ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.
24 Temmuz günü Ayasofya Camii içinde 500 kişi namaz kılacak. Sultanahmet Meydanı’nda toplu namaz kılınacak. İlk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak. Camiye iki imam ve dört müezzin atandı.
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