Ayasofya’nın bir kopyasının, kilise olarak Suriye’de inşa edileceği öne sürüldü

Türkiye’de müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya’nın bir kopyasının, kilise olarak Suriye’de inşa edileceği öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2020 Perşembe, 10:04
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Lübnan medyasında yer alan habere göre, kilisenin, Hama kentinde Ortodoks toplumunun yoğunlukta yaşadığı Sukaylebiye ilçesinde yapılması planlanıyor.

Ayasofya’nın replikasının yani kopyasının inşası fikri, önce Hama Rum Ortodoks Piskoposu Nicolos Baalbaki’den onay aldı, ardından Suriye’de konuşlu Rus ordu yetkililerine sunuldu. Öte yandan, kilisenin inşa edileceği bölge arazisi üzerinde çalışmaların başladığı belirtiliyor.

Kaynak: Sputnik


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