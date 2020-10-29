Ayasofya'nın sembolü kedi Gli'den üzücü haber
Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla 16 yıldır burada yaşayan kedi Gli, bölgede artan yoğunluk nedeniyle strese girip hastalandığı öğrenildi. Gli'nin tedavi altında olduğu fakat durumunun kötü olduğu açıklandı.
Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla birlikte tam 16 yıldır burada yaşayan kedi Gli, ziyarete gelenlerden büyük ilgi gördü. Ancak Gli'nin Instagram hesabından yapılan paylaşımda kedinin 16 yaşında olduğu bunun insan yaşıyla 81'e denk geldiği hatırlatılarak, kendisine gösterilen yoğun ilginin onu rahatsız ettiği belirtildi. Kedi Gli'nin hastalandığı ve bu nedenle tedavi gördüğü açıklandı.
'GLİ'Yİ KAYBETMEK ÜZEREYİZ'
Birçok Twitter kullanıcısı Gli'nin durumuna ilişkin mesajlar yayınladı. Kedi babası isimli hesaptan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ayasofya’nın güzeller güzeli kedisi Gli’nin son hali. Bir anlık değişim, yaşam alanının düzenlenmesi ve yoğun ilgi, onu strese soktu. Gli’yi kaybetmek üzereyiz, hem yaşı ilerlemiş hem de yaşamış olduğu bu yoğun stres onu aramızdan alacak gibi. Çok üzgünüm."
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