Ayasofya’nın statüsünün müzeden camiye dönüştürülmesine dünyadan büyük tepki geldi

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

Yunanistan Komünist Partisi de kararın “kışkırtıcı” ve “aşağılayıcı” olduğunu savundu. Ayasofya’nın müze statüsünün iptali ve cami olarak ibadete açılması tartışmaları sürüyor. Dün haftalık pazar ayinini Aziz Peter Meydanı’nda yapan Katolik âleminin ruhani lideri Papa Francis’in gündeminde de Ayasofya kararı vardı.

Vaaz veren Papa Francis, “Aklım İstanbul’da. Ben Azize Sophia’yı düşünüyorum ve çok acı çekiyorum” ifadesini kullandı.

‘YENİDEN DÜŞÜNÜN’

350 kilisenin üye olduğu Dünya Kiliseler Konseyi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup göndererek Ayasofya’yı müzeden camiye dönüştürme kararından geri dönmesi çağrısı yaptı. Cenevre merkezli Dünya Kiliseler Konseyi Başkanvekili Prof. Dr. Ioan Sauca, mektupta, “Ayasofya’yı yeniden cami yapma kararı alarak, Türkiye’nin açıklığına dair olumlu işaretleri tersine çevirip dışlama, ayrılık, bölme işaretlerine dönüştürdünüz” dedi.

“Türkiye’nin UNESCO’nun görüşünü almadan böyle bir karar vermesinden üzüntü duyduklarını” belirten Sauca, “Konseyimiz, Ayasofya kararının mevcut statükoyu değiştirmek ve dini toplulukları bölme düşüncesini körüklemek isteyen grupların arzularına ilham vermesinden endişe ediyor” diye ekledi. Mektupta, Erdoğan’a “yeniden düşünmesi ve karardan geri dönmesi” çağrısı yapıldı.

RUS KİLİSESİ ‘DARBE’ DEDİ

Moskova Patrikhanesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Metropolit Hilarion, Ayasofya’nın statüsünü müzeden camiye çeviren kararın tüm dünyadaki Ortodokslar için bir darbe olduğunu söyledi. Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Hilarion, “Katolikler için Roma’daki Aziz Petrus Bazilikası ne ifade ediyorsa, dünya genelindeki Ortodoks Hıristiyanlar için de Ayasofya o kadar önemli bir sembol. Bundan dolayı söz konusu kararı büyük bir üzüntüyle karşıladık” dedi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) de Ayasofya’nın camiye dönüştürülme kararının “kışkırtıcı” ve “aşağılayıcı” olduğunu savundu. “Dünya mirası Ayasofya’yı camiye dönüştürme kararı Erdoğan hükümeti tarafından onaylandı ve bu provokasyonu tırmandırma yönünde atılan yeni bir adımdır” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu açıdan bu eylem, kararı laf üzerinde kınayanların göstermek istediği gibi sadece Ayasofya’nın niteliğine yönelik doğrudan bir hakaret değil, aynı zamanda ABD, NATO ve AB’nin bölgedeki tutum ve planlarıyla desteklenen Türkiye’deki iktidar sınıfının genel stratejisinin bir halkasıdır.”

‘TÜM DÜNYANIN ORTAK VARLIĞI’

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye’nin Ayasofya’nın statüsünü değiştirme kararından dolayı üzüntü duyduklarını söyledi. Gazetecilere konuşan Gruşko, Ayasofya’nın ibadete açılması kararıyla ilgili “Üzüntü duyuyoruz.

Modern dünyada geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan, insanoğlunun dönüşümü üzerinde etkisi olan böylesi yapılar pek kalmadı. Bu yapılara karşı son derece dikkatli ve saygılı bir tutum sergilenmeli” dedi.

Ayasofya’nın Türkiye topraklarında bulunduğunu ama ‘abartısız şekilde’ herkesin ortak varlığı olduğunu ifade eden Gruşko, “Ayasofya, özellikle de tarihi, ruhani, dinler ve kültürlerarası önemi nedeniyle 1985 yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne girdi” dedi. Gruşko, Ayasofya’yla ilgili bu çerçevedeki sorumlulukların tam anlamıyla yerine getirilmesini, yapının erişilebilirliği ve korunmasının sağlanmasını umduklarını ifade etti.

JOE BİDEN: BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM

Ayasofya’yla ilgili tepki gösteren isimler arasına ABD’de kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde Trump’ın rakibi olan Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden da katıldı. Yazılı açıklama yapan Biden şu ifadeleri kullandı: “Ayasofya pek çok inançtan insan için çok değerli bir kutsal mekân ve mimari bir harika. 85 yıldır müze olması sayesinde dünya genelindeki insanlara ziyaret etme, hayranlık duyma ve dua etme şansı tanıyordu.

1985’ten bu yana da UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeydi. Türk hükümetinin Ayasofya’yı camiye dönüştürme kararından büyük üzüntü duydum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kararından dönmesi ve bu değerli yerin müze statüsünü koruması çağrısı yapıyorum.”