Ayasofya’ya çağrılan İnce'den Erbaş’a suç duyurusu
CHP'li Muharrem İnce, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında, Ayasofya'nın ibadete açıldığı cuma namazı hutbesinde Cumhuriyet'in kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'manevi hatırasına hakaret' ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınan ilk cuma namazında verdiği hutbedeki “vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" sözleri nedeniyle, CHP'li Muharrem İnce, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu.
İnce’nin avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bulunduğu dava dilekçesinde, “Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret” suçu yer aldı.
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