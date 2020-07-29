81 ilde Erbaş hakkında suç duyurusu

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

İYİ Parti ve Halkın Kurtuluş Partisi’nin ardından Atatürkçü Düşünce Derneği de (ADD) Erbaş hakkında “Atatürk’e hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçeleriyle 81 ildeki 350 şube ile suç duyurusunda bulundu. Konuya ilişkin savcılıklara verilen dilekçede “Şüpheli Ali Erbaş İstanbul’u düşman işgalinden kurtaran kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle anmak yerine lanet okumak suretiyle alenen hakaret etmiş ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir. Şüpheli, Ayasofya’da cuma namazı kıldırmasını Atatürk’e borçludur” ifadeleri yer aldı.

SAMSUN ADD, DİLEKÇEYİ VERDİ



Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi de 350 şubenin ortak katılımıyla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında “Atatürk’e hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu. Samsun Adliye Sarayı önünde toplanan gruba, ADD Samsun İl Başkanı Işık Özkefeli hazırlanan dilekçelerden verdi.