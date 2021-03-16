Aycan Gül kimdir

16 Mart 2021 Salı, 19:46

Aycan Gül, 3 Mayıs 1989 yılında Gümüşhane’de dünyaya geldi. 2013’te Kocaeli Üniversitesi Radyo, Sinema ve TV bölümünden mezun oldu. Evliliğe henüz adım atmayan genç yapımcı Aycan Gül, iş hayatına hızlı bir giriş yapıp sektöre Süreç Film’de ve Anadolu Ajansı’nda stajını tamamlayarak başladı. Mezun olduktan sonra 2013 yılında gecce.com’da editör olarak ilk profesyonel iş deneyimini gerçekleştiren Gül, ardından televizyon kanallarında da muhabir olarak çalıştı. Kadir Has Üniversitesi’nden aldığı Sosyal Medya Uzmanlığı sertifikasıyla profesyonel iş hayatına bir alanı daha ekledi. Aldığı Sunuculuk-Spikerlik kursunun etkileriyle ve avantajlarıyla yapımcılığını üstlendiği programlarda sunuculuk da yapmaktadır. Emin adımlarla sektörde ilerlemekte, medyanın her alanında çalışmaya ve sertifikalar almaya devam etmektedir.

Aycan Gül, tecrübelerinin ışığında 2018 yılında medya sektörü başta olmak üzere görsel sanatların tüm alanlarında yer alan SKY Medya Prodüksiyon’u kurmuştur. TV programları, reklam filmleri, klip çekimleri ve kurumsal tanıtım filmleriyle sektörünün önde gelen isimlerinden biri olmayı amaçlamaktadır. Bugüne kadar hazırlanıp sunulan projeler de amaçlarına olan inancını tamamlamaktadır.

SKY Medya Prodüksiyon, yaratıcı ve tecrübeli ekibini, son teknoloji ekipman ve ciddi yatırımlarıyla buluşturduğu kurumsal çatısı altında profesyonel projelere imza atmıştır. TV8,5 ve TV8 INT kanallarında gerçekleştirmiş olduğu LifeStyle ve Şehirde Yaşam programları ile sektörel alanda yapılan formatlara yeni bir bakış açısı getirmektedir. Sekiz Buçuk’ta Sağlık Saati programının da yapımcılığını üstlenerek geniş bir format uygulama alanına da sahip olmaya devam etmektedir.

Medyada sevilen bir isim olmayı başaran Gül, kurucusu olduğu SKY Medya Prodüksiyon’un seçkin ekibiyle çalışmalarını son sürat sürdürmektedir. İyi bir ekip ile başarı kaçınılmazdır düşüncesiyle, hizmet anlayışını her zaman daha yukarıya taşımaya çalışan Sky Medya Produksiyon alanında markalaşmayı hedeflemektedir.