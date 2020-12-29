Ay’daki yaşam koşullarını deneyimlemek için 2 ay barınakta kaldılar
Danimarkalı mimar Sebastian Aristotelis ve Karl-Johan Sorensen, Ay'daki zorlu yaşam koşullarını deneyimlemek için Grönland'ın kırsal bölgesinde katlanabilir barınakta iki ay boyunca yaşadı.
Uzayda yaşam için barınak tasarlayan SAGA Space Architecs şirketine bağlı Danimarkalı mimarlar Sebastian Aristotelis ve Karl-Johan Sorensen, Grönland’in merkezinde iki ay boyunca ‘Lunark’ adı verilen bir barınakta internet ve telefonlara erişimleri olmadan Ay'daki zorlu yaşam koşullarını deneyimlemek için yaşadı.
Lunark’ın 2.8 metreküpten 17 metreküpe kadar genişleyebildiği, katlanabilir olduğu ve yaklaşık 1700 kilogram ağırlığında olduğu ifade edildi.
Mimarlar, bu deneyin asıl amacının uzman astronotiği veya askeri eğitimi olmayan kişilerin yeni 'uzay turizmi' çağı beklentisiyle böyle bir ortamda hayatta kalıp kalamayacaklarını belirlemek olduğunu ifade etti.
"BU YAPIYLA MÜMKÜN"
Yerel medyaya konuşan Aristotelis, “Ay’da yaşamak bu yapıyla mümkün. Ekstrem bir ortamda büyük makinelere sahip olmadan yapıyı iki kişi olarak bir günde açtık. Yapının kendisi gerçekten iyi performans gösterdi. Biz siviliz ve uzayda daha fazla sivilin olduğu bir geleceğe bakıyorsak, mimarlar olarak çözmemiz gereken en önemli şeylerden biri bu” ifadelerini kullandı.
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