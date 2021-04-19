Aydem Yenilenebilir Enerji halka arz işlemleri başladı: İşte detaylar
Aydem Enerji'nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ'nin halka arzında talep toplama bugün başlıyor.
Aydem Enerji'nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ'nin halka arzında talep toplama bugün başlıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, halka arzda bugün başlayan talep toplama süreci 22 Nisan Perşembe sona erecek.
Pay başına fiyat aralığının 8,50 ila 9,90 lira olarak belirlendiği ve oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, 1 milyar liralık gelir hedefleniyor. Söz konusu halka arz, son 3 yılın en büyük halka arzı olarak öne çıkıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji Üst Yöneticisi ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli, şirketin ülke geneline yayılan 25 genç ve modern yenilenebilir enerji santralinde sahip olduğu 1020 megavat kurulu güçle, yıllık 3,2 teravatsaat lisanslı üretim kapasitesi bulunduğunu belirtti.
Küpeli, Aydem Yenilenebilir Enerji'nin potansiyel yatırımcılar için önemine dikkati çekerek, 'Şirketimizin halka arzı yatırımcılar açısından rüzgar, güneş ve hidroelektrik yatırım fırsatları için doğru konumlanmış, büyüme ve getiri odaklı cazip bir yatırım fırsatı anlamı taşıyor. Ayrıca şirketimizin gelirinin yüzde 89'unun dolara endeksli olması, faaliyetlerimizin piyasalardaki dalgalanmalardan en az düzeyde etkilenmesini sağlarken, santrallerimizin coğrafi dağılımındaki çeşitliliği de iklim ve mevsim şartlarından bağımsız olarak sürdürülebilir ve emre amade şekilde üretim yapılabilmesini sağlıyor.' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki yüksek potansiyelinin ortaya çıkarılması için öncü rol üstlendiklerini ifade eden Küpeli, şunları kaydetti:
'Ülkemizin ilk özel sektör hidroelektrik santralini hayata geçiren şirket olarak, bu yıl hibrit santrallerde de öncü adımlar atacağız. Hedefimiz, 5 yıl içerisinde portföyümüzün gücünü iki katına çıkararak 2 bin megavat seviyelerine ulaşmak. Şirketimizin son 13 senede gösterdiği yıllık bileşik yüzde 20'lik büyüme oranı, 5 senelik hedefimizin bizim için ne kadar erişilebilir olduğunu kanıtlıyor. Biz Türkiye'nin geleceğini, yenilenebilir enerjinin geleceği olarak görüyoruz. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji üretmeye devam edeceğiz.'
Küpeli, 'Karbon ayak izimizi sıfırlamak üzere yoğun bir çalışma programı yürütüyoruz. 2018-2020 dönemi faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı envanterimizi yani karbon ayak izimizi tüm tesislerimiz için belirledik. Genel merkezimizde ve Türkiye geneline yayılan 25 yenilenebilir enerji santralimizde, atıklarımızı etkin bir şekilde yönetiyor, geri dönüşümünü sağlıyoruz. Faaliyetteki tüm santrallerimizin Sıfır Atık Belgesi bulunuyor.' değerlendirmesinde bulundu.
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