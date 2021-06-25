Aydın Büyükşehir'den ekolojik icat: Deniz yüzeyi temizlenecek
Aydın Büyükşehir Belediyesi, deniz üstündeki kirliliği önlemek için yenilikçi bir çözüm üreterek yüzer çöp kovası geliştirdi.
Doğada kirliliğin önüne geçmek için sosyal projeler geliştirerek farkındalık oluşturmaya çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi, deniz üstündeki kirliliği önlemek için yenilikçi bir çözüm üreterek yüzer çöp kovası geliştirdi.
Sahil şeridinde yer alan liman benzeri yerlerdeki durgun sularda faydalı olan yüzer çöp kovası, su yüzeyinde yer alan çöpleri, vakum sistemi ile kendine çekerek su üstünde oluşabilecek kirliliğe son veriyor. Çevre dostu da olan yüzer çöp kovası, geri dönüştürülebilir malzemelerden imal edildi. Testleri Mavişehir Halk Marinası’nda yapılan ve ilk olarak Kuşadası Güvercinada kıyısında yer alan gezi teknelerinin demir attığı limanda kullanılmaya başlanan yüzer çöp kovası, denizcilerin beğenisini topladı.
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