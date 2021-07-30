Aydın incirinde hasat başladı
Dünyanın en büyük incir üretim alanına sahip olan Aydın’da, üreticiler taze olarak tüketilen “sarı lop” türü inciri toplamaya başladı.
Aydın’da yaklaşık 400 bin dönüm alanda incir üretimi yapılarak sezonda ortalama 200 bin ton ürün elde ediliyor. Çoğunluğu taze olarak tüketilen meyvenin 70 bin ton kadarı kurutuluyor.
Yediveren incirden sonra olgunlaşan ve kentte daha çok yetiştirilen “sarı lop” incirde üreticiler hasat mesaisi yapıyor. Taze olarak tüketilen ürünü toplayan tarım işçilerinin çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Boyutlarına göre sınıflandırılan incirlerin önemli bir kısmı yurtdışına gönderiliyor. Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, üreticilerin heyecanla beklediği hasat döneminin geldiğini ve bahçelerde hummalı çalışmanın başladığını söyledi.
Kendirlioğlu, “Ülkemizdeki incir üretiminin yüzde 70’ini karşılıyoruz. Yaklaşık 300 milyon dolar civarında katkısı var. Küçümsenecek bir rakam değil. Pandemi döneminde ciddi bir talep olduğunu görüyoruz” diye konuştu.
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