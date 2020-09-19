Aydın Tabip Odası: Feryadımızı hainlik olarak görmeyin

19 Eylül 2020 Cumartesi, 15:31

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Covid-19 pandemisinin hızının arttığı şu dönemde sağlık emekçilerine yönelik şiddet tırmanmaktayken, bir yandan yitirdiğimiz arkadaşlarımızın yasını tutup, yeminimize bağlı kalarak, halkın sağlığını önceleyerek, onurumuzla mücadele etmekteyiz.

Sağlık çalışanlarının olağanüstü koşullarını düzenlemek, sosyal, hukuki, tıbbi haklarını gözetmek her türlü şiddete karşı korumak ve Covid-19’un meslek hastalığı ve iş kazası tanımına girmesini sağlamak, şehit olduğunda gözlerini arkada bırakmayacak düzenlemeler yapmak ve tüm dünyanın gördüğü tecrübe ve birikimi için takdir edilmesi gerekirken, “Tükeniyoruz” feryadının yansımasını hainlik olarak değerlendirenlerin izanını vicdanına bırakıyoruz” denildi.