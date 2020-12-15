Aydın'da 'Askıda su faturası' yeniden başlıyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar arasındaki dayanışmayı büyütmek için “Askıda Su Faturası” kampanyasını tekrar hayata geçiriyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayırsever vatandaşlar ile faturalarını ödeme güçlüğü çeken vatandaşların bir araya geldiği bu dayanışma, pandemi sürecinin uzaması nedeniyle tekrar hayata geçirildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu dayanışmanın ilk döneminde “Devlet içinde devlet olmaz, ama millet içinde imece olur” çıkışıyla kampanyanın büyümesini sağlayıp; alan elin veren eli görmediği, imecenin en doğru şekilde ve güvenle uygulandığı “Askıda Su Faturası” kampanyasının binlerce aileye derman olmasını sağlamıştı.
Sistemde sadece Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Ağı'nca tespit edilen abonelerin faturalarının yer aldığı ve hayırsever vatandaşların da diledikleri faturayı ödeyebildikleri uygulama aynı şekilde devam ettirilecek.
SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR
https://eaboneislemleri.aydinaski.gov.tr/fatura adresi üzerinden yapılan imecede, "Fatura Bırak" ve "Fatura Al" şeklinde iki seçenek yer alıyor.
Daha önceden Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Ağı'nca tespit edilen aboneler faturalarını bırakabiliyor. Ayrıca sisteme kayıtlı olmayan ve fatura bırakmak isteyen vatandaşlar da 444 13 40 numaralı telefondan kayıt yaptırabiliyor.
Fatura ödemek isteyenler ise "Fatura Al" seçeneğini seçerek bu yardımlaşma kampanyasına güç veriyor.
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