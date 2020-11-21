Aydın'da bir mahalle karantinaya alındı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir mahalle, pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2020 Cumartesi, 12:03
Aydın'da bir mahalle karantinaya alındı
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Alınan bilgiye göre, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Yukarı Görle Mahallesi'nin karantinaya alınmasına karar verildi.Girişe, "Bu mahallede karantina tedbirleri uygulanmakta" yazılı tabela asıldı.


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