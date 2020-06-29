Aydın'da çıkan yangında 30 hektarlık kül oldu
Aydın'ın Söke ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte söndürüldü. Alevlerin sardığı 30 hektarlık alan, kül oldu.
Tuzburgazı Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, kısa sürede zeytinlik bölgeye de sıçradı.
İhbar üzerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 35 görevli, 2 helikopter ve 7 arazöz ile bölgeye sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan yaptıkları çalışma sonucu yangını, ormanlık alana sıçramadan saat 16.30 sıralarında kontrol altına alıp, söndürdü. Alevlerin sardığı 30 hektar zeytinlik ve makilik alan, zarar gördü.
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