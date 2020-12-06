Aydın'da halk otobüsü şoförü davranışıyla takdir topladı
Aydın'da halk otobüsü sürücüsü, hasta taşıyan ambulansın yoluna hızlı bir şekilde devam edebilmesi için kavşaktan gelen akışı aracıyla durdurdu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu görüntüleri Twitter'dan paylaşarak "Ambulansa yol açmak için trafik akışını kesen Sarı Civciv şoförümüz Fatih Meral’i yürekten tebrik ediyorum." dedi.
Aydın'da halk otobüsü sürücüsü, hasta taşıyan ambulansın yoluna hızlı bir şekilde devam edebilmesi için kavşaktan gelen akışı aracıyla durdurdu.Efeler-Yenipazar hattında çalışan halk otobüsü şoförü Fatih Meral, Adnan Menderes Bulvarı Yeni Dörtyol Kavşağı'nda arkasından gelen ambulansı görünce sol şeride geçti.
Ambulansa yol veren Meral, kavşak içinden gelen araçların ambulansın önüne geçmesini engellemek amacıyla otobüsü bu yolun önüne set şeklinde çekti.Ambulansın güvenli şekilde kavşaktan geçmesinin ardından otobüs şoförü ve diğer araçlar yoluna devam etti.O anlar ise Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameraları tarafından kaydedildi.Sürücü Meral, gazetecilere, siren sesini duyunca hemen şerit değiştirdiğini söyledi.Önündeki bazı araçları da korna çalarak ikaz ettiğini dile getiren Meral, "Kavşakta diğer araçların geldiğini görünce yolu kapatmak aklıma geldi. Soldan gelen araçların önünü kapattım, trafiği emniyetli şekilde ambulansın geçmesini sağladım." diye konuştu.
Bazen birilerinin hayatından alınan birkaç saniye, birine hayat olur.??— Özlem ÇERÇİOĞLU (@OZLEM_CERCIOGLU) December 5, 2020
Ambulansa yol açmak için trafik akışını kesen Sarı Civciv şoförümüz Fatih Meral’i yürekten tebrik ediyorum. pic.twitter.com/0PirOEPvsI
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