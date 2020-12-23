Aydın'da kadın üreticilere sakız koyunu desteği
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 yıl önce başlatılan "Aile Tipi Koyunculuk Projesi" her geçen gün büyüyor. Kadınlar öncelikli olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 2 dişi 1 erkek sakız koyunu hibesi devam ediyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Koçarlı Yeniköy'deki üretim çiftliğinde yetiştirilen sakız koyunlarının dağıtımı sürdürülüyor. Geçen 5 yıllık süreçte verimi yüksek binlerce sakız koyunu Aydınlıların koyunculuğa başlaması için Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilirken, alınan sonuçlar da yüz güldürüyor.
Aydın'da geçen yıllarla birlikte koyun sayısı hızla artarken, hibeden yararlanan vatandaşlar da uygulamadan oldukça memnun. Diğer taraftan hibeden yararlanmak için başvuran ve çoklu doğum oranı oldukça yüksek olan sakız koyunlarını alan vatandaşların büyük çoğunluğu kadın.
Başkanvekili Altıntaş, vatandaşların koyunculuğu bir iş haline getirmeleri için hibe edilen koyunları 4 yıl boyunca ellerinde tutmalarını şart koştuklarını hatırlatırken "Sakız ırkının en önemli özelliği çoklu doğum oranının çok yüksek olması. Dağıttığımız koyunlardan bir seferde 6 yavru alan vatandaşlarımız da var. Elde edilen kuzuları vatandaşlarımız istedikleri gibi değerlendirebiliyor. Çoğu vatandaşımız koçlarını evlerinin ihtiyaçları için satarken dişileri de sürüyü büyütmek için tutuyor. Bu da bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun bu projesi de böylelikle vatandaşlarımızın dertlerine derman oluyor" şeklinde konuştu.
Diğer taraftan önümüzdeki günlerde de üreticilere sakız koçu desteklemesinde bulunulması planlanıyor.
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