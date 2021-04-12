Aydın'da koronavirüs hastası hastaneden kaçtı

Aydın'da sabah saatlerinde koronavirüs testi pozitif olan bir hasta hastaneden kaçtı.

İHA
12 Nisan 2021 Pazartesi, 14:20
Aydın'da koronavirüs hastası hastaneden kaçtı
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Edinilen bilgiye göre ismi gizli tutulan ve koronavirüs testi pozitif çıkan bir hasta tedavi gördüğü hastanenin pediatrik servisinden firar etti.

Bir süre sonra hastanın hastanede olmadığını fark eden sağlık görevlileri durumu güvenlik görevlilerine bildirerek firar eden pozitif hastanın yakalanması için yardım istedi.

Eşgali ve adı soyadı güvenlik güçlerine bildirilen hastanın yakalanması için güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı. 


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