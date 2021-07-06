Ayhan Alptekin kimdir?

06 Temmuz 2021 Salı, 16:46

Rizeli sanatçı Ayhan Alptekin, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 56 yaşında yaşamını yitirdi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 1965 yılında doğan Ayhan Alptekin, 9 yaşında melodika ve mandolin çalarak müzikle ilgilenmeye başladı.

Grup Yıldızlar adlı müzik grubunu 1982 yılında kuran Alptekin, Grup Yıldızlar ile 3 yıl boyunca Artvin'in Kemalpaşa ilçesi ve Rize arasındaki ilçelerde düzenlenen düğün ve toplantılarda sahne aldı.

Askerdeyken kanun, bağlama ve org ile programlar yaptı. 1993 yılında Lazca müzik ve anonim destanlardan oluşan ilk kasetini çıkaran Alptekin, 2002 yılında Mamuli adlı yapım şirketini kurdu. Mamuli'de Karadeniz temalı şarkılar bestelendi.