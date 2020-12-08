Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı

08 Aralık 2020 Salı, 15:11

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün’ün Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesinde bulunan evi bir şahıs tarafından kurşunlandı.

Üstün’ün olay sırasında ailesiyle birlikte Ankara’da olduğu, kurşunlanan evin boş olduğu öğrenildi.

S.A. isimli olduğu belirtilen saldırganın çok sayıda sabıkası olduğu belirtiliyor.