Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün, Sakarya'da bulunan evine silahlı saldırı düzenlendi.

08 Aralık 2020 Salı, 15:11
Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün’ün Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesinde bulunan evi bir şahıs tarafından kurşunlandı.

Üstün’ün olay sırasında ailesiyle birlikte Ankara’da olduğu, kurşunlanan evin boş olduğu öğrenildi.

S.A. isimli olduğu belirtilen saldırganın çok sayıda sabıkası olduğu belirtiliyor.


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