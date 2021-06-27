Ayhancan Güven ilk podyum derecesine Avusturya'da ulaştı
Ayhancan Güven, 2021 Porsche Supercup Serisi'nin ikinci yarışında ikinci oldu.
Motor sporları pilotu Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2021 Porsche Supercup Serisi'nin ikinci yarışında ilk podyum derecesine ulaştı. Avusturya'daki Red Bull Ring Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta iyi bir performans gösteren Ayhancan Güven, ikinci cepten başladığı yarışta ikinci olmayı başardı. 2021 Porsche Supercup takviminin 3. yarışı 4 Temmuz'da yine Avusturya'da Red Bull Ring Pisti'nde koşulacak.
Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2021 Porsche Supercup Serisi'nde ilk podyum derecesine Avusturya'da ulaştı. Porsche Supercup takviminin ikinci yarışı Red Bull Ring'de koşulurken Ayhancan Güven iyi bir performans ortaya koydu.
Mücadeleye ikinci cepten başlayan başarılı pilot, bitiş çizgisinden de ikinci sırada geçmeyi başardı. Bu sonuçla başarılı pilot, sezonun ilk poydum derecesine ulaşmış oldu.
Yarışa 2. sıradan başlayan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, ilk virajda rakiplerinin baskısına çok iyi bir sürüşle karşı koydu. Bu noktadan sonra konumunu korumayı başaran ve damalı bayrağın altından ikinci sırada geçen Ayhancan Güven, kendisi adına sezonun ilk podyumunu elde etti. 2021 Porsche Supercup takviminin 3. yarışı 4 Temmuz'da yine Avusturya'da Red Bull Ring Pisti'nde gerçekleştirilecek.
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