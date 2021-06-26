Formula 1 Rusya Grand Prix'si farklı bir pistte yapılacak

Formula 1 Rusya Grand Prix'sinin 2023 itibariyle St. Petersburg'daki Autodrom Igora Drive pistinde gerçekleştirileceği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2021 Cumartesi, 18:05
Formula 1 Rusya Grand Prix'si farklı bir pistte yapılacak
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Formula 1'in internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Rusya Grand Prix'sine ev sahipliği yapan pistte değişikliğe gidildiği belirtildi.

2014 yılından bu yana Formula 1'e ev sahipliği yapan Soçi'de son yarışın 2023'te yapılacağı ifade edilirken 2023'ten sonra yarışlara Autodrom Igora Drive pistinin ev sahipliği yapacağı kaydedildi.

2019'da inşasına başlanan Autodrom Igora Drive pistinin 10 farklı parkur düzenine sahip olduğu kaydedildi. 

"SON DERECE MUTLUYUZ"

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Formula 1'in 2023'ten itibaren bu muhteşem pistte yarış düzenleyecek olmasından dolayı son derece mutluyuz. St Petersburg etkileyeciydi fakat Igora Drive'daki Rusya Grand Prix'si çok daha güzel olacak."

Pist ile ilgili detaylı bilgilerin önümüzdeki aylarda açıklanacağı belirtildi.

Bu yılki Rusya Grand Prix'si 26 Eylül'de Sochi'de gerçekleştirilecek.


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