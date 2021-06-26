Formula 1 Avusturya GP'de ilk sıra Max Verstappen'in

26 Haziran 2021 Cumartesi, 17:29

Formula 1’de sezonun sekizinci yarışı öncesinde düzenlenen sıralama turlarında Red Bull, kendi evinde ilk sırayı almayı başardı. Geçtiğimiz hafta Fransa’da düzenlenen yarışta pole pozisyonu alan ve yarışı kazanan Max Verstappen, Avusturya’da 1.03.841 ile en hızlı isim oldu ve yarınki yarış öncesinde ilk sıraya yerleşti. Fransa’da ikinci sırayı olan Sergio Perez ise yavaş bir sıralama turu temposu yakalayarak beşinci oldu.

NORRIS EN İYİ DERECESİNİ ELDE ETTİ

McLaren pilotu Lando Norris, sıralama turları sonunda ilk sıranın 0.279 saniye gerisinde kalarak dördüncü sıraya yerleşti. Kariyerinin en iyi sıralama turu derecesini elde eden İngiliz pilot, sezon başından bu yana tüm sıralama turlarında üçüncü seansa kalma başarısı gösterdi.

FERRARI’DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Sezona iyi başlayan ancak son yarışlarda kötü dereceler elde eden Ferrari’de düşüş devam ediyor. Monaco’da Charles Leclerc’in aldığı pole pozisyonun ardından Azerbaycan ve Fransa’da yavaş kalan Ferrari, bugün de istediği sonucu elde edemedi. Charles Leclerc sıralama turlarını yedinci sırada, Carlos Sainz ise 12. sırada tamamladı.

5 TUR SİLİNDİ

Bugün gerçekleştirilien sıralama turlarında beş pilotun zaman turu silindi. Uluslararası Otomobil Federasyonu’nun (FIA) belirlediği pist limitlerini aşan Nikita Mazepin, Pierre Gasly, Sebastian Vettel, Carlos Sainz ve Lewis Hamilton’ın birer turu sayılmadı. Öğlen gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında da birçok pilotun derecesi kabul edilmemişti. Cuma günü yapılan açıklamada pilotların özellikle dokuzuncu ve onuncu virajda yapacağı ihlallerin inceleneceği ifade edilmişti.

Sıralama turlarının ardından ilk üç sırayı alan pilotların açıklamaları şöyle:

Max Verstappen: Oldukça iyi bir hafta sonu oldu. Özellikle son virajlar kolay değil. Evimizde ilk sırada olduğumuz için çok mutluyum. Pistteki viraj sayısı çok fazla değil ancak zorlayıcı virajlar var. Yarınki yarış zorlayacı olacak.

Valtteri Bottas: Cezadan dolayı beşinci sıradan başlayacağım. Zor bir sıralama turuydu. Araçtan istediğimi aldım. Tsunoda’ya takıldım sadece. Daha iyi olabilirdim. Ceza aldığım için orta hamur lastik tercih ettik. Umarım daha çok avantaj elde edebiliriz. Her şey mümkün.

Lewis Hamilton: Öncelikle Max’i tebrik ediorum. En iyi performansımızı göstermeye çalıştık. Her şeye rağmen ilk çizgideyiz. Red Bull bizden çeyrek saniye önde. Onların performansına yakın olmaya çalıştık ancak Red Bull'u geçebilecek tempomuz yoktu. Yarınki yarışta elimizden geleni yapacağız.

Formula 1 Avusturya Grand Prix'si öncesinde yapılan sıralama turlarının ardından oluşan sıralama şöyle:

1.Max Verstappen - Red Bull / 1.03.841

2.Valtteri Bottas - Mercedes / +0.194

3.Lewis Hamilton - Mercedes / +0.226

4.Lando Norris - McLaren / +0.279

5.Sergio Perez - Red Bull / +0.327

6.Pierre Gasly - AlphaTauri / +0.395

7.Charles Leclerc - Ferrari / +0.631

8.Yuki Tsunoda - AlphaTauri / +0.673

9.Fernando Alonso - Alpine / +0.733

10.Lance Stroll - Aston Martin / 0+.867

PİLOTLAR KLASMANI

1. Max Verstappen (Hollanda): 131 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 119

3. Sergio Perez (Meksika): 84

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 76

5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 59

TAKIMLAR KLASMANI

1. Red Bull: 215

2. Mercedes: 178

3. McLaren: 110

4. Ferrari: 94

5. AlphaTauri: 45