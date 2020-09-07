Aylan bebeğin babası: Aylan öldüğünden beri değişmedi!

07 Eylül 2020 Pazartesi, 09:37

Beş yıl önce Suriye’den anne-babası ve kardeşleriyle kaçan ve Türkiye üzerinden bir şişme botla Yunanistan’a gitmek üzere yola çıkan 2 yaşındaki Aylan Kurdi’nin fotoğrafı uluslararası kamuoyunda gündem olmuştu.

Botun alabora olmasıyla birlikte kardeşleri ve annesiyle birlikte boğularak yaşamını yitiren Aylan bebeğin, sahil kenarında yüz üstü yatan cansız bedeni uluslararası kamuoyunda mülteciler konusunda farkındalık yaratmayı sağlamıştı. Aradan geçen 5 yıl sonunda Aylan bebeğin babası Abdullah, hiçbir şeyin değişmediğini söyledi.

"O FOTOĞRAFA BAKIP KALPLERİNİ AÇMALILAR"

İngiliz basınına konuşan Abdullah, “Aylan öldüğünden beri çok bir şey değişmedi. İngiliz hükümeti ülkelerine gelen sığınmacı ve mültecileri içeri almalı ve Türkiye sahillerindeki kırmızı tişörtlü bebeğin fotoğrafına bakarak kalplerini açmalılar. Kimse ülkesini sebepsiz yere terk etmiyor. Yemen ya da Suriye’den gelmiş olun, insanlar teknelere binerek ülkelerinde sahip olamadıkları temel güvenlik ve emniyet ihtiyacına erişemedikleri için yola çıkıyorlar” ifadesini kullandı.

"SİZE NASIL HİSSETTİRMİŞTİ?"

Abdullah ile birlikte Aylan ve Aylan’ın aynı kazada yaşamını yitiren kardeşi Galip’in adını taşıyan bir yardım derneği yürüten Tima da, “Mülteci kamplarının durumu daha da kötü bir hal alıyor. Sadece Birleşik Krallık’ta kapasite 50 bin fakat siyasetçiler güç ve para istiyor. Lütfen insanları içeri alın. 2015 yılında o sahilde çekilmiş fotoğrafı hatırlamalarını istiyorum. Bu size nasıl hissettirmişti. O fotoğrafa bakmalarını ve daha sonra sınırlarda yardım bekleyen insanları görmelerini istiyorum” dedi.

Birleşik Krallık, bu yıl yaklaşık 5.025 mülteciyi kabul ederken, geçen yıl da 35.566 mülteciye kapılarını açtı. Dünya üzerindeki yaklaşık 29.6 mültecinin az bir oranını kabul eden Birleşik Krallık’a gelenler ağırlıklı olarak Suriye, Afganistan, Eritre, İran, Irak ve Sudan’dan geliyor.