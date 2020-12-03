Aylar sonra evine dönen Muhittin Böcek'in ilk fotoğrafı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek koronavirüse yakalanmasının ardından 105 gün süren tedavi sürecinin ardından bugün evine döndü.
"Hepinizi çok seviyorum" diyen Muhittin Böcek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Aylar süren ayrılığın ardından eve dönmenin mutluluğuyla tüm hemşehrilerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum. #BizBirlikteGüçlüyüz"
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