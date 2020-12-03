Aylar sonra evine dönen Muhittin Böcek'in ilk fotoğrafı

03 Aralık 2020 Perşembe, 23:07

"Hepinizi çok seviyorum" diyen Muhittin Böcek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Aylar süren ayrılığın ardından eve dönmenin mutluluğuyla tüm hemşehrilerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum. #BizBirlikteGüçlüyüz"