ABD Basını: Trump, Esad'a gizli mektup yazdı
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'de rehin tutulan Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılması için Şam yönetimiyle temas kurduğu öne sürüldü. İddiaya göre, Trump bizzat Esad'a mektup yazdı.
Amerikan Wall Street Journal gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, 10 yıldan uzun süredir Suriye hükümeti ile ABD hükümeti arasındaki ilk temas bu yılın başında kuruldu ve Patel, Şam'a ziyaret gerçekleştirdi.
Patel, Şam ziyareti esnasında Suriye'de rehin bulunduğuna inanılan iki ABD vatandaşının salıverilmesi için "gizli görüşmeler" yaptı ancak görüştüğü kişilerle ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.
TRUMP'IN ESAD'A MEKTUP YAZDIĞI İDDİASI
Kaynaklar, mart ayında Trump'ın, Beşşar Esad'a gizli mektup yazdığını ve Tice'ın serbest bırakılması için doğrudan diyalog çağrısı yaptığını öne sürerek, geçen hafta da Lübnanlı üst düzey güvenlik yetkilisi Abbas İbrahim'in Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile aynı konuyla ilgili görüştüğünü iddia etti.
Konuya yakın kişiler, görüşmeler sonucu Suriye ile çok fazla yol alınamadığını kaydetti.
ABD ile Suriye yönetimleri arasında Şam'da bilinen en son görüşme 2010 yılında gerçekleşmişti. ABD, 2012'de Suriye iç savaşında Esad yönetiminin eylemleri nedeniyle diplomatik ilişkileri kesmişti.
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