Aylardır maaş alamadıklarını belirten Crakers Pizza işçileri: Süreç oyalama

Crakers Pizza’nın Metropol AVM, Küçükyalı, Göztepe, Meydan AVM, Ataşehir, Ümraniye şubelerinde çalışan işçiler, aylardır maaş alamadıklarını belirtti.

Bir işçinin sosyal medyadan yaşadıklarını duyurması ile pizza yapan, motokuryelik yapan başka işçilerin de maaşlarını gasp ettiği ortaya çıktı. İşçi Kadın Meclisleri, işçilerin hakkının ödenmesi için Ataşehir’de Crakers Pizza önünde eylem gerçekleştirdi.

Açıklamada eylemin ardından Crakers Pizza ve franchise şubeleri işçilere “Hızla maaşları ödeyeceklerinin” sözünü verdi. Mart ayının sonundan beri gerçekleştirilen görüşmelerde tüm alacaklar karşılaştırıldı, ödeme planı yapıldı.

İşçi Kadın Meclisleri'nden yapılan açıklamada, "Crakers Pizza’nın franchise şubelerinden sorumlu olan MSNE Turizm’di. Ancak Crakers Pizza ve muhatap olduğumuz tüm kademeler sözler verip tutmamayı bir olağan akış olarak sürdürdü. Ödeme planına uymadılar, işçilerin hakkını vermediler, tüm süreci bir oyalama olarak sürdürdüler" denildi.

Crakers Pizza’nın patronlarından Ahmet Sait Tütünci ve Mustafa Tütünci işçileri oyalamaya çalışan ve işçilerin hakkına el koyan patronlardır. Tarafımızla görüşmeleri sürdüren, patronların sözcülüğünü yapan ve aynı zamanda Maya Ajans çalışanı olan Esra Yılmaz Abdullahoğlu ise şirketin “danışmanı” olarak bu oyalama sürecinin yürütücü isimlerinden biridir.

İşçi Hareketi Koordinasyonu İşçi Kadın Meclisleri olarak işçilerle yürüttüğümüz bu süreçte sömürü düzeninin “kurumsal” şirketlerinin yalandan ibaret olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. İşçinin hakkını yiyen bu şirketlerin tek bildiği parayla imaj yaratmak, renkli paketleriyle büyük şirket resmi çizmekten ileri gitmiyor.

20 işçinin 70 bin TL’lik alacağını ödemeden faaliyetlerine devam eden bu şirket, tıpkı tüm patronlar gibi “paramız yok, ödeyeceğiz” cümlesinden başka bir şey anlatmadı. Crakers Pizza’nın “yaşam standartlarından” vazgeçmeyen patronlarının ödeme zorluğu çekmesi inandırıcı değil. Şubeleri çalışıyor, eminiz ki kasaları dolu. Ancak onlar işçilere sıkışıklık anlatmaya çalıştı. İşçi maaşı patronlar için ekstra bir harcama değildir. Diğer tüm kalemlerden öncelikli olması gereken en temel borçtur. Bu bir sıkışıklık değil pandemi fırsatçılığıdır. İş yeri açıp işletmek, zorunluluk değil tercihtir. İşçilerin maaşlarını ödeyemiyorsanız iş yeri açmak zorunda değilsiniz. Biz sizin kârınıza ortak değiliz. Cebinizi doldurduğunuz günlerde kârınızı bölüşmedik. Bu sebeple işçilerin maaşlarını ödemek zorundasınız.

Crakers Pizza bugün değilse yarın, işçilerin hakkını ödeyecek. Gerekli tüm adımları atarak işçilerin hakkını patronlara bırakmayacağız. Crakers Pizza patronları, ortakları, işçileri, sözcüleri ve örgütlerini dikkate almayı öğrenecekler.