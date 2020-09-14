Aylardır maaş alamayan Ermenekli madencilerden işverenin evinin önünde eylem

14 Eylül 2020 Pazartesi, 19:17

13 aydır maaş alamadıklarını belirterek greve başlayan Karaman'ın Ermenek ilçesindeki Cenne 1'nolu maden sahasında çalışan maden işçileri, direnişlerinin 15'inci gününde sürüyor. Ermenek Cenne Madencilik direnişimizin 15. gününde, Ermenek Kent Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Ardından Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu'nun tahsis ettiği araçlarla maden ocaklarından hareket ederek Konya'ya giden direnişçilerin önü kent girişinde polis tarafından kesildi.

Seslerini duyurmak istediklerini fakat koronavirüs salgını nedeniyle engellendiğini dile getiren bir maden işçisi, "İş yerinde pandemi yok da şehir merkezinde mi pandemi var? Bu işçilerin haklarını kim ödeyecek? Haklarımızı alana kadar direneceğiz" dedi.

"İSTERSE ALNINI SECCADEDEN KALDIRMASIN, ŞU ÇOCUKLARIN HAKKINI HİÇBİR YERDE VEREMEZ"

Geçimini sağlamak için alyansını sattığını söyleyen bir maden işçisinin eşi, "Bu benim ayıbım, utancım değil. Bu Hatem Özbey gibilerin bizi düşürdüğü durum. Ben durumumdan memnunum. Çocuklarımı yaşatabilmek için çalışırım, evimdeki her şeyi satarım ama o boğazından geçen benim çocuklarımın rızkını hiçbir yerde veremez. İster hacca, umreye gitsin, isterse alnını seccadeden kaldırmasın o şu çocukların hakkını hiçbir yerde veremez" diyerek tepki gösterdi.

Söz alan bir maden işçisi ise, "Çıkardığımız bu kömürler nereye gidiyor, devlet neden bizim sesimizi duymuyor? Ben açım, aç. 2 yaşındaki kızım 'baba bana çikolata al' diyor. O çikolata alacak parayı elimizden aldın sen Özbey" diye isyan etti.



