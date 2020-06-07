Aylıksız izin alan memur ne zaman göreve dönmek zorunda?

07 Haziran 2020 Pazar, 14:28

Devlet memurlarının, bazı hallerde aylıksız izin süreleri bitmeden görevlerine dönmeleri zorunlu iken, bazı hallerde ise izin süresinin bitiminde ya da izin süresinin bitimini izleyen belli bir süre içerisine görevlerine dönmeleri zorunluluğu bulunmakta. Öte yandan, kabul edilebilir mazeretleri olmaksızın süresi içerisinde görevlerine başlamayanlar hakkında ise memuriyetten çekilmiş (istifa etmiş) sayılma işlemi uygulanmaktadır. .

Aylıksız izin alan memurun görevine ne zaman dönmesi gerektiği, aylıksız izin kullanma sebebine göre şöyle değişiyor.

1-Hizmet süresine bağlı alınan aylıksız izinden dönüş

Devlet memurlarından 5 hizmet yılını tamamlamış olup da talebine istinaden kendisine aylıksız izin verilenler, izin süresinin bitimini izleyen gün görevlerine başlamak zorunda.

Öte yandan, aylıksız izin süresi bitmeden de memur görevine dönmek isteyebilir. Bu durumda, ilgili memurun mağduriyet yaşamaması için göreve başlama talebinin kurumlar tarafından kısa sürede sonuçlandırılması uygun olacaktır.

2-Refakat iznine bağlı sebeple alınan aylıksız izinden dönüş

Devlet memurlarından, refakat izni kullandıktan sonra refakat izni kullanmayı gerektiren sağlık sorunlarının devamı nedeniyle kendilerine aylıksız izin verilenler, izin süresinin bitimini izleyen gün görevlerine başlamak zorundadırlar.

Ancak, alınan izin süresi bitmeden refakati gerektiren durumun ortadan kalkması (örneğin; hastanın vefatı) halinde, olayın gerçekleşmesinden itibaren 10 gün içerisinde memurun görevine başlaması gerekmektedir.

Öte yandan, refakat mazereti ortadan kalkmamış olsa bile, aylıksız izin süresi bitmeden de memur görevine dönmek isteyebilir. Bu durumda, ilgili memurun mağduriyet yaşamaması için göreve başlama talebinin kurumlar tarafından kısa sürede sonuçlandırılması uygun olacaktır.

3-Doğuma bağlı alınan aylıksız izinden dönüş

Doğum yaptığı için aylıksız izin verilen memur ile eşi doğum yaptığı için aylıksız izin verilen memur, aylıksız izin süresinin bitimini izleyen gün görevine başlamak zorundadır.

Öte yandan, aylıksız izin süresi bitmeden de memur görevine dönmek isteyebilir. Bu durumda, ilgili memurun mağduriyet yaşamaması için göreve başlama talebinin kurumlar tarafından kısa sürede sonuçlandırılması uygun olacaktır.

4-Evlat edinmeye bağlı alınan aylıksız izinden dönüş

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğun evlat edinilmesi nedeniyle aylıksız izin alan memur, izin süresinin bitimini izleyen gün görevine başlamak zorundadırlar.

Ancak, alınan izin süresi bitmeden, aylıksız izin almayı gerektiren sebep ortadan kalkarsa (örneğin; evlatlığın vefatı), izin sebebinin ortadan kalkmasından itibaren 10 gün içinde memurun görevine başlaması gerekir.

Öte yandan, aylıksız izin süresi bitmeden de memur görevine dönmek isteyebilir. Bu durumda, ilgili memurun mağduriyet yaşamaması için göreve başlama talebinin kurumlar tarafından kısa sürede sonuçlandırılması uygun olacaktır.

5-Eğitim nedeniyle alınan aylıksız izinden dönüş

Eğitim görmek amacıyla şahsen özel burs sağladığı için kendisine aylıksız izin verilen memur, izin süresinin bitimini izleyen gün görevine başlamak zorundadırlar.

Ancak, alınan izin süresi bitmeden, aylıksız izin almayı gerektiren sebep ortadan kalkarsa (örneğin; eğitim ile ilişik kesilmesi), izin sebebinin ortadan kalkmasından itibaren 10 gün içinde memurun görevine başlaması gerekir.

6-Eşin görev veya eğitimi nedeniyle alınan aylıksız izinden dönüş

Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olan eşinin atandığı yere (1 ve 2 nci derece kalkınmada öncelikli bölgeler dışındaki yerlere) atanamayan memura; burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilenlerin veya kamu kurumlarınca yurtdışına gönderilen öğrencilerin memur olan eşlerine; eğitim amacıyla kendilerine aylıksız izin verilmiş olanların memur olan eşlerine; yabancı devletlerin resmi kurumlarında ya da uluslararası kuruluşlarda görev yapmak üzere kendilerine aylıksız izin verilenlerin memur olan eşlerine aylıksız izin verildiğinde, memur izin süresinin bitimini izleyen gün görevine başlamak zorundadırlar.

Ancak, alınan izin süresi bitmeden, aylıksız izin almayı gerektiren sebep ortadan kalkarsa, izin sebebinin ortadan kalkmasından itibaren 10 gün içinde memurun görevine başlaması gerekir.

Öte yandan, aylıksız izin süresi bitmeden de memur görevine dönmek isteyebilir. Bu durumda, ilgili memurun mağduriyet yaşamaması için göreve başlama talebinin kurumlar tarafından kısa sürede sonuçlandırılması uygun olacaktır.

7-Askerlik nedeniyle alınan aylıksız izinden dönüş

Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izin verilen memur, askerlik görevini tamamladığı/tamamlamış sayıldığı tarihten (terhis tarihi) itibaren 30 gün içinde kurumuna başvurarak göreve başlama talebinde bulunmak zorundadır.

8-Yabancı ülkelere gönderilme nedeniyle alınan aylıksız izinden dönüş

Mesleğine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgisini artırmak veya staj yapmak üzere başka ülkeye gönderilen memur, izin süresinin bitiminden itibaren yol süresi hariç 15 gün içinde görevine başlamak zorundadır.

Ancak, alınan izin süresi bitmeden, aylıksız izin almayı gerektiren sebep ortadan kalkarsa, izin sebebinin ortadan kalkmasından itibaren 10 gün içinde memurun görevine başlaması gerekir.

9-Yurt dışında görevlendirme nedeniyle alınan aylıksız izinden dönüş

Yabancı devletlerin resmî kurumlarında ya da uluslararası kuruluşlarda görevlendirildiği için aylıklı izin verilen memur, izin süresinin bitimini izleyen gün görevlerine başlamak zorundadır.

Ancak, alınan izin süresi bitmeden, aylıksız izin almayı gerektiren sebep ortadan kalkarsa, izin sebebinin ortadan kalkmasından itibaren 10 gün içinde memurun görevine başlaması gerekir.

10-Başka kurumlarda görevlendirme nedeniyle alınan aylıksız izinden dönüş

Yasal düzenlemeler kapsamında kurumundan aylıksız izinli sayılarak başka bir kurumun sözleşmeli pozisyonunda görevlendirilen memur, izin süresinin bitimini izleyen gün görevine başlamak zorundadır.

Ancak, alınan izin süresi bitmeden, aylıksız izin almayı gerektiren sebep ortadan kalkarsa, izin sebebinin ortadan kalkmasından itibaren 10 gün içinde memurun görevine başlaması gerekir.

11-Naklen atamalarda verilen aylıksız izinden dönüş

Naklen veya yer değiştirme suretiyle başka yerdeki bir göreve atanıp da süresi içinde yeni görevine başlamayan memur, kendisine tanınan 10 günlük aylıksız sürede görevine başlamak zorundadır.